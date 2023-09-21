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Україна продовжить транзит російського газу тільки заради Європи, - Нафтогаз

21 вересня, 2023 четвер
09:37
Економіка Газпром

НАК "Нафтогаз України" не планує продовжувати контракт на транзит газу з Росії після закінчення терміну його дії в кінці 2024 року. Однак, можливо, доведеться враховувати потреби Європи в постачанні блакитного палива

Про це розповів очільник Нафтогазу Олексій Чернишов в інтервʼю енергетичному консалтинговому агентству ICIS.

"Ми не прагнемо продовження цього контракту, і це чітка заява, оскільки ми не прагнемо його продовжувати прямо зараз, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. Ми обслуговуємо цей транзит лише як послугу нашим партнерам з ЄС, щоб не позбавити їх основних потреб у газі взимку", - сказав він.

Чернишов зазначив, що Нафтогаз як організатор транзиту не виграє від поточних домовленостей, оскільки Росія транспортує набагато менше, ніж вона повинна робити за своїми контрактними зобов’язаннями.

Однак він додав, що якщо європейські компанії вимагатимуть продовження транзиту, попри те, що ЄС встановив дату припинення російського газу до 2027 року, Нафтогаз попросить знайти рішення, включно з поточною відмовою Газпрому платити за договірні умови.

Що відомо про російський газ у Європі

У грудні 2019 року було укладено контракт на транзит російського газу через Україну до 2024 року. Згідно з цим контрактом, Газпром зобов’язався поставляти не менше 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно з 2021 по 2024 роки за допомогою української газотранспортної системи. Це дало б Україні $7 млрд доходів від транзиту.

Нагадаємо, напередодні зими 2022 року Росія почала газовий шантаж Європи. У ЄС знайшли альтернативні шляхи постачання і спокійно перезимували. На початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.

Також повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.

14 квітня цьогоріч міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.  

8 серпня стало відомо, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.

16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.

14 вересня Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної його відмови. 

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Нафтогаз
газопровід
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