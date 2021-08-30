Нафтогаз підвищив вересневу ціну газу для клієнтів постачальника "останньої надії"

Про це йдеться на сайті Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

За інформацією ГК, вереснева ціна на газ для клієнтів ПОН складає 12 грн/куб.м із урахуванням НДС та без вартості доставки.



Зазначається, що наразі клієнтами ПОН є домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишевському районі Житомирської області, а також місті Шепетівка Хмельницької області.