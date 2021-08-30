Нафтогаз підвищив вересневу ціну газу для клієнтів постачальника "останньої надії"
Вереснева ціна для клієнтів постачальника "останньої надії" (ПОН) складає 12 грн/куб.м з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та без вартості доставки
Про це йдеться на сайті Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".
За інформацією ГК, вереснева ціна на газ для клієнтів ПОН складає 12 грн/куб.м із урахуванням НДС та без вартості доставки.
Зазначається, що наразі клієнтами ПОН є домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишевському районі Житомирської області, а також місті Шепетівка Хмельницької області.
- Нагадаємо, липнева ціна ГК "Нафтогаз України" для клієнтів ПОН складала 11,05 грн/куб.м
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