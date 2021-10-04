Нафтогаз підвищив жовтневу ціну на газ для клієнтів постачальника "останньої надії" в 1,4 рази
Жовтнева ціна для клієнтів постачальника "останньої надії" (ППН) становить 16,56 грн / куб.м з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) і без вартості доставки
Про це йдеться на сайті НАК "Нафтогаз України".
За інформацією ДК, жовтнева ціна на газ для клієнтів ППН становить 16,56 грн / куб.м з урахуванням ПДВ та без вартості доставки.
Відзначається, що в даний час газ від ПОН отримують понад 600 тис. Клієнтів в Донецькій, Херсонській і Полтавській областях, а також в місті Кременець Тернопільської області в Мелітополі і Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.
- Нагадаємо, вереснева ціна ГК "Нафтогаз України" для клієнтів ПОН становила 12 грн / куб.м
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