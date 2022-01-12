Нафтогаз планує витратити до 200 млн грн на сонячні електростанції
НАК "Нафтогаз" витратить близько 200 млн грн для встановлення малих сонячних електростанцій у Донецький, Луганський та Херсонський областях
Про це йшлося на засіданні Уряду 12 січня.
Кабмін зобов'язав Нафтогаз реалізувати соціальну програму щодо відновлення добробуту жителів Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Зокрема, передбачене встановлення таких електростанцій на будівлях соціальної інфраструктури та правоохоронних органів.
Також СЕС будуть використовуватися для освітлення пішохідних переходів та місць загального користування.
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