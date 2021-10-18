Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" і виступить проти надання сертифікату, - Вітренко

Про це він заявив на брифінгу щодо сертифікації Nord Stream 2 на телеканалі Еспресо.TV.



“Національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України та відстоює національні інтереси подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора “Північного потоку - 2” перед німецьким регулятором. Наша головна позиція полягає в тому, що газопровід “Північний потік - 2” не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству,” - заявив Вітренко



Вітренко зауважив, що НАК “Нафтогаз” є активним учасником європейського ринку газу. За його словами, НАК “Нафтогаз” купує великі обсяги газу на ринку газу Європи і зацікавлений в тому, щоб цей ринок був конкурентний. Він додав, що саме із цієї позиції НАК “Нафтогаз” показує німецькому регулятору, що сертифікація оператора “Північного потоку - 2” завдасть шкоди на німецькому та європейському ринку газу.



“Сертифікація оператора “Північного потоку - 2” завдасть шкоди як і німецькому, так і європейському ринку газу. Зокрема, на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії та Австрії. Хочу підкреслити, що питання не лише в тому, що Україна як транзитна держава потерпає від того, що Росія використовує газ як енергетичну зброю. Ми наголошуємо на тому, що дійсно існують величезні ризики для безпеки України, але головна наша позиція полягає в тому, що оператор “Північного потоку - 2” не може бути сертифікованим через неконкурентність дій “Газпрому”. В тому числі через будівництво та запуск цього газопроводу.” - додав ВІтренко

​​Нагадаємо, голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть відбутися в цьому році.