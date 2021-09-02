Перші поставки по "Північному потоку-2" можуть відбутися в цьому році, - "Газпром"

Про це він сказав під час селектору до Дня працівника нафтової і газової промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік-2" на європейський ринок. З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - сказав Міллер.

Глава "Газпрому" також заявив, що "маршрут від Ямалу через Балтику до Європи є найкоротшим і найбільш економічно ефективним для споживачів, і найбільш екологічно чистим".