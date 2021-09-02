Перші поставки по "Північному потоку-2" можуть відбутися в цьому році, - "Газпром"
Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть відбутися в цьому році
Про це він сказав під час селектору до Дня працівника нафтової і газової промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік-2" на європейський ринок. З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - сказав Міллер.
Глава "Газпрому" також заявив, що "маршрут від Ямалу через Балтику до Європи є найкоротшим і найбільш економічно ефективним для споживачів, і найбільш екологічно чистим".
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
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- Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччина все ще можуть заблокувати запуск російського "Північного потоку-2".
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