У "Газпромі" заявили про готовність продовжити транзит через Україну після 2024 року і "навіть готові збільшити обсяги"

Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер у коментарі Інтерфаксу.



"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - повідомив він.

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