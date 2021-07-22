У "Газпромі" заявили про готовність продовжити транзит через Україну після 2024 року і "навіть готові збільшити обсяги"
Російський "Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року
Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер у коментарі Інтерфаксу.
"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - повідомив він.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- МЗС Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2".
- Глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв'язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
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