МЗС Німеччини опублікувало текст угоди з США щодо "Північного потоку-2"

Декларацію щодо підтримки України, європейської енергобезпеки та кліматичних цілей на фоні угоди, опублікувало МЗС Німеччини, передає ЄП.

Вона починається із слів, що США та Німеччина підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях і підтверджують необхідність заходів проти агресії РФ і її деструктивних дій в Україні і за її межами.

"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України. Німеччина активізує свої зусилля в рамках "нормандського" формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод", - сказано у декларації.

США та Німеччина зобов'язуються працювати разом, щоб мати інструменти і механізми, для реакції на агресію, у тому числі наспроби використовувати енергію як зброю.

"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, або вжитизаходів в інших економічно важливих сферах", - сказано в документі.

США і Німеччина підтвердили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Німеччина зобов'язується використовувати всі засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну, і призначити для цього спеціального представника.

Переговори повинні початися не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина зобов'язується створити "Зелений фонд" для України, який сприятиме її енергоефективності та енергетичній безпеці.

Німеччина і США будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в "Зелений фонд" на суму не менше $1 млрд, в тому числі від третіх сторін.

Німеччина спочатку дасть до фонду не менше $175 млн доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків.

Фонд буде просувати використання відновлювальних джерел енергії, сприяти розвитку водню як енергоносія, підвищувати енергоефективність, прискорювати відмову від вугілля і підтримувати вуглецеву нейтральність.

США планують просувати ініціативу технічно та стратегічно.

Німеччина продовжить просувати проєкти з Україною, зокрема підтримки відмови від вугілля, (мають бути спецпосланник із фондами на суму $70 млн).

Німеччина готова запустити пакет заходів стійкості для підтримки енергобезпеки України. Це включає зусилля по розвитку можливостей для реверсу газу в Україну з метою захисту від потенційних спроб Росії скоротити поставки газу..

Німеччина дозволить Україні брати участь в її проектах щодо кіберможливостей, підтримає зусилля з реформування енергосектора і допоможе розробити варіанти модернізації українських ГТС.

США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".

Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".