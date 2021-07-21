США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Бабель.



В угоді передбачено, що Німеччина має домовитись з Росію про продовження транзиту газу через Україну на 10 років - до 2034 року.

"Сьогодні ми опублікуємо угоду", - сказала Нуланд у комітеті Сенату США.

За її словами, якби угоду не підписали, то Україна, "піддалася б значному ризику"

Вона додала, що США не контролювали заяви влади України і держава має право на власну позицію

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що США та Німеччина домовляються про виплату Україні компенсації за запуск "Північного потоку-2".

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас наголосив на важливості вберегти Україну від збитків унаслідок запуску "Північного потоку-2".