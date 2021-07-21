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Головна війна з Росією "Загрожує безпеці, порушує принципи ЄС": Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

"Загрожує безпеці, порушує принципи ЄС": Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

21 липня, 2021 середа
22:26
війна з Росією Північний потік-2

Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Він послався на 274 статтю Угоди про Асоціацію з ЄС.

"Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС", - написав він.

За словами Кулеби, МЗС вже надіслало ноти в Брюссель і Берлін.

 
Єврокомісія
Німеччина
МЗС України
Дмитро Кулеба
Північний потік-2
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