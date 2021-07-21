"Загрожує безпеці, порушує принципи ЄС": Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Він послався на 274 статтю Угоди про Асоціацію з ЄС.
"Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС", - написав він.
За словами Кулеби, МЗС вже надіслало ноти в Брюссель і Берлін.
- США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2"
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