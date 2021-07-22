Закликаємо США та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи, - МЗС України та Польщі щодо "Північного потоку-2"
Глави Міністерств закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву у зв’язку з досягненням домовленостей між США та Німеччиною щодо “Північного потоку-2”
Про це повідомляє пресцентр МЗС.
“Рішення щодо будівництва «Північного потоку-2, схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі”, – мовиться у заяві.
У документі наголошується, що нинішні пропозиції щодо забезпечення безпеки країн, яким цей проєкт найбільше загрожує, “не можуть вважатися достатніми”.
“Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія”, – закликали міністри закордонних справ.
Кулеба та Рау підкреслили, що Україна та Польща і надалі працюватимуть з союзниками та партнерами над протидією запуску “Північного потоку-2”.
- США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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