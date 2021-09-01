Вітренко заявив, що запуск "Північного потоку-2" все ще можна зупинити

Про це пише Reuters.



"Хоча він (проєкт "Північний потік-2" - ред.) може бути завершений на 99%, ми все ще віримо, що він може і має бути зупинений. З нашого боку ми будемо обговорювати, що США може зробити для цього, наприклад санкції проти Nord Stream AG", - цитує агентство слова Вітренка.



В агентстві нагадали, що у середу, 1 вересня, Байден зустрінеться із Зеленським у Білому домі. За словами Вітренка, конкретні дискусії між лідерами дуже важливі для встановлення довіри між президентами.



Вітренко також додав, що українська сторона надалі підкреслює, що це питання національної безпеки держави, а не справа грошей.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb