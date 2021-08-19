Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною

Про це повідомляє DW.



Згідно з повідомленням, спеціальний представник Ґеорґ Вальдерзее працюватиме над продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років.



У виданні зазначили, що Вальдерзее вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.



Як повідомляє німецьке Міністерство економіки, уряд країни докладатиме зусиль задля "продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років, аби забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, що спливає наприкінці 2024 року.



Зазначається, що спеціальний уповноважений діятиме як посередник та консультант як для обох сторін, так і стосовно Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит газу, що відповідатиме інтересам усіх сторін. До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу. Посада уповноваженого створена в структурі міністерства економіки та енергетики, однак він працюватиме у тісній співпраці з міністерством закордонних справ.

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