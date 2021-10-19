Нафтогаз розглядає можливість імпорту газу з Румунії, - Вітренко

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"В нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн - Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості", - цитує пресслужба слова голови Нафтогазу Юрія Вітренка.



Голова Нафтогазу підкреслив, що національна компанія забезпечить достатній ресурс газу для населення, бюджетних, комунальних організацій та релігійних установ.



"Ми готові забезпечити паливом всіх, у кого можуть виникнути певні складнощі - коли, наприклад, ненадійні приватні постачальники підводять своїх клієнтів і не забезпечують їм достатні обсяги газу", - підкреслив Вітренко.



Він додав, що наразі компанія активно укладає угоди на постачання газу з бюджетними установами. Незабаром газ від НАК зможуть отримувати й комунальні установи.



Крім того, за словами Вітренка, Нафтогаз спроможний забезпечити газом промислових споживачів у разі наявності попиту за ринковою ціною.

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