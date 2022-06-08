Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

На в'їзді до В'язового 25 лютого росіяни на блокпості зупинили автівку й силоміць затримали водія, а потім перевезли на сільськогосподарське підприємство. Щоб залякати українця, підполковник наказав окупантав нібито розстріляти чоловіка.

"Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, знаходилися тіла. При цьому температура в приміщенні була близько 4 градусів Цельсія. Потім чоловіка відпустили", - зазначили в Офісі прокурора.

За такою ж схемою 28 лютого окупанти затримали двох місцевих, які розвозили хліб. Підполковник наказав іншим окупантам одягти на людей металеві кайданки та зав’язати очі. Чоловіків утримували на тому ж підприємстві.

"Затриманим, за вказівкою підполковника, систематично наносили удари прикладом зброї. При цьому в них вимагали дані про цивільних мешканців Конотопа з проукраїнською позицією, розташування військових Збройних Сил України у місті Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили", - наголосили в ОГПУ.

Підполковнику й військовому коменданту гарнізону Самари російської армії заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі Конотопського райвідділку поліції разом з СБУ Сумщини проводять досудове розслідування.

3 червня оголосили підозру російському командиру однієї з батальйонно-тактичних груп, який наказував стріляти по автівках цивільних та розстрілювати мирне населення Харківщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb