Про це інформує у фейсбуці Офіс Генерального прокурора.

24 лютого командир разом з іншими російськими військовими прибули до кільцевої дороги Харкова. Рашисти наказали мирному населенню, яке їхало цим шляхом, розвертатися. Люди почали обурюватися та просити проїхати, утім російський командир наказав обстрілювати їхні автівки. Деякі окупанти відмовились виконувати наказ і попросили людей залишити таранспорт та вийти.

"Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте це побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх побратимах і жінках", - йдеться в повідомленні.

Один російський загарбник та мати загинули, а доньці разом з іншим солдатом вдалось врятуватися.

"Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по ним вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти", - додають у пресслужбі.

Відомо, що російський командир у 2008 році брав участь у війні Росії проти Грузії та "допомагав" у проведенні псевдореферендуму в Криму.

30 травня Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Злочин стався під час окупації Броварського району в березні.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Снайперу з так званої миротворчої бригади армії РФ, який вбив пострілом у голову 53-річного місцевого мешканця села Перемога, що на Київщині, повідомили про підозру. Рашисти щонайменше 9 днів не дозволяли односельцям забрати тіло чоловіка, згодом наказали людям поховати пенсіонера у вказаному місці.

Двоє російських військових, які обстрілювали мирну Харківщину, у суді визнали себе винними у порушенні законів та звичаїв війни.

Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам ​повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

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