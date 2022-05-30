Про це інформує на сторінці у фейсбук генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії ЗС РФ", - пише Ірина Венедіктова.

Відомо, що злочин стався у березні під час захоплення Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.

"П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства (вбивства чоловіка жертви, - ред.) декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.

Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - додала генпрокурорка.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Двоє російських військових, які обстрілювали мирну Харківщину, у суді визнали себе винними у порушенні законів та звичаїв війни.

Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам ​повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

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