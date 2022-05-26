Про це повідомляє Суспільне. Полтава.

Сьогодні, 26 травня, у Котелевському райсуді на Полтавщині Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які за даними слідства, обстрілювали мирні райони Харківщини, надали останнє слово, а також влаштували судові дебати.

Після обстрілів, які вони здійснили 24 лютого, поруйнувало цивільну та критичну інфраструктуру. Відтак, їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

"Іванов, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи обов’язки навідника машини, здійснив наведення пакету бойової машини у бойовому положенні із вище вказаними установками, задрядженим 40 одиницями реактивних снарядів у бік території України. Достовірно знаючи, що вказаний вид озброєння за вище вказаних умов має невибіркову дію та за таких обставин до району ураження обов'язково потрапить в об'єкти цивільної інфраструктури", - пояснює заступник начальника відділу Харківської обласної прокуратури Олег Максюк.

Обидва обвинувачених свою вину визнали. Для них прокуратура просить найбільшу міру покарання – 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

Після завершення дебатів обвинуваченим надали останнє слово.

Як повідомляє пресслужба Котелевського райсуду, після цього суд видалився до нарадчої кімнати. Оголошення судового рішення орієнтовно відбудеться 31 травня об 11.00.

Відзначимо, що суд у цій справі розпочався 19 травня. Тоді було заслухано свідчення і за клопотанням прокурорів оголошено перерву.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині

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