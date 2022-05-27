Про це інформує у фейсбуці Офіс генерального прокурора.

Відомо, що група солдатів РФ у березні цього року, в окупованому населеному пункті Чернігівського району, знущалися з мирного населення.

Росіяни поселилися в будинку, де жила неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Командир підрозділу, кількаразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи фізичне та психологічне насильство. Також військовий РФ бив її по голові зброєю та душив, погрожував вбити її рідних і віддати потерпілу для зґвалтування іншим російським солдатам.

Крім того, загарбники били брата дівчини і кілька разів на морозі утримували на подвір'ї будинку в кайданках, без одягу.

Двом російським окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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