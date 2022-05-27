Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам повідомлено про підозру
Двом російським окупантам, за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни
Про це інформує у фейсбуці Офіс генерального прокурора.
Відомо, що група солдатів РФ у березні цього року, в окупованому населеному пункті Чернігівського району, знущалися з мирного населення.
Росіяни поселилися в будинку, де жила неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Командир підрозділу, кількаразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи фізичне та психологічне насильство. Також військовий РФ бив її по голові зброєю та душив, погрожував вбити її рідних і віддати потерпілу для зґвалтування іншим російським солдатам.
Крім того, загарбники били брата дівчини і кілька разів на морозі утримували на подвір'ї будинку в кайданках, без одягу.
Двом російським окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.
- Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.
- Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.81
Купівля 34.81Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.7Продаж 38.23
- Актуальне
- Важливе