"Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок

Про це повідомляють "Схеми".



За даними "Схем", це подружжя росіян Роман та Ольга Биковські (у дівоцтві - Ольга Пінясова). На своїй сторінці в російській соцмережі "Вконтакте" жінка, яка радила чоловіку "ґвалтувати баб", вказала, що головне в житті для неї – це "сім’я і діти".



Відомо, що обидва родом з Орловської області Росії.



Чоловік в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в окупації Криму Росією.



Орієнтовно у 2018-го році вони переїхали до Криму. На час рекомендацій щодо ґвалтування українських жінок Роман знаходився в Херсонські області, де був поранений. Зараз він перебуває у Севастополі.



Щодо його жінки Ольги, то, приблизно в той час, як вона радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала в Криму роботу по догляду за дітьми.



Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників. Це дозволило їх ідентифікувати.



Повідомляється, що розслідувальна група Conflict Intelligence Team допомогла з’ясувати, де саме служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це – 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп).



За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.

​​​​​​​​​​​​​​Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб".