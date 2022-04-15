"Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок
Журналісти "Схем" спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів схвальної розмови про ґвалтування українських жінок
Про це повідомляють "Схеми".
За даними "Схем", це подружжя росіян Роман та Ольга Биковські (у дівоцтві - Ольга Пінясова). На своїй сторінці в російській соцмережі "Вконтакте" жінка, яка радила чоловіку "ґвалтувати баб", вказала, що головне в житті для неї – це "сім’я і діти".
Відомо, що обидва родом з Орловської області Росії.
Чоловік в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в окупації Криму Росією.
Орієнтовно у 2018-го році вони переїхали до Криму. На час рекомендацій щодо ґвалтування українських жінок Роман знаходився в Херсонські області, де був поранений. Зараз він перебуває у Севастополі.
Щодо його жінки Ольги, то, приблизно в той час, як вона радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала в Криму роботу по догляду за дітьми.
Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників. Це дозволило їх ідентифікувати.
Повідомляється, що розслідувальна група Conflict Intelligence Team допомогла з’ясувати, де саме служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це – 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп).
За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб".
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