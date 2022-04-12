Дружини закликають російських окупантів ґвалтувати українок, - перехоплення СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В СБУ оприлюднили перехоплення розмови одного із російських військових з дружиною, під час якої вона закликає чоловіка ґвалтувати українок.

"Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні", - заявили в СБУ.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – наводить слова жінки своєму чоловіку СБУ.



3 квітня посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що зґвалтування є воєнним злочином, який став частиною арсеналу РФ.

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