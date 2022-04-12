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Дружини закликають російських окупантів ґвалтувати українок, - перехоплення СБУ

12 квітня, 2022 вiвторок
16:28
війна з Росією насилля ґвалтування жертва

Дружини російських військових закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

В СБУ оприлюднили перехоплення розмови одного із російських військових з дружиною, під час якої вона закликає чоловіка ґвалтувати українок. 

"Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні", - заявили в СБУ.   

"Ты давай там,  украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – наводить слова жінки своєму чоловіку СБУ.  
 

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СБУ
зґвалтування
перехоплення
російська агресія
воєнні злочини Росії
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