Зґвалтування стало частиною арсеналу Росії, - посолка Британії в Україні
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що зґвалтування є воєнним злочином, який став частиною арсеналу РФ
Про це вона написала у Twitter.
"Зґвалтування - це зброя війни. І хоча ми досі не знаємо повних масштабів її використання в Україні, уже зараз зрозуміло, що це стало частиною арсеналу Росії. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей, дівчат - на очах у їхніх родин, як навмисний акт підкорення", - йдеться у повідомленні посолки.
Сіммонс підкреслила, що ці дії росіян є воєнним злочином.
- 3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.
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