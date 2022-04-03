Зґвалтування стало частиною арсеналу Росії, - посолка Британії в Україні

Про це вона написала у Twitter.



"Зґвалтування - це зброя війни. І хоча ми досі не знаємо повних масштабів її використання в Україні, уже зараз зрозуміло, що це стало частиною арсеналу Росії. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей, дівчат - на очах у їхніх родин, як навмисний акт підкорення", - йдеться у повідомленні посолки.



Сіммонс підкреслила, що ці дії росіян є воєнним злочином.



3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.