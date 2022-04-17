Росіяни зґвалтували багатьох людей на Київщині, зокрема чоловіків, - мер Бучі

Про це міський голова Бучі Андрій Федорук у інтерв'ю Дмитру Гордону.



Їхньою жертвою став охоронець дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі.



"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", - зазначив Федорук.



Він підтвердив, що російські військові зґвалтували багатьох людей.

"Я стараюся обходити цю тему. Прошу з розумінням до цього поставитися. Тому зайвий раз травмувати жінок та дівчат не варто. Вони й так отримали серйозні травми", - сказав мер Бучі.