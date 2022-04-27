Росіяни зґвалтували 400 людей на тимчасово окупованих територіях, - Денісова

Про це вона розповіла у фейсбуці.



Людмила Денісова назвала геноцидом зґвалтування українок, щоб вони не хотіли народжувати дітей. Вона почала отримувати дзвінки на "гарячу" лінію щодо отримання психологічної допомоги, коли ЗСУ звільняли Київщину.



"З 1 по 14 квітня таких дзвінків було чотириста. Наші п'ять психологів не справляються з цим навантаженням. Це потрібно витягнути людину з того світу, щоб людина далі могла жити. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у два рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні. Але ще немає жодної людини, яка захотіла б надати свідчення слідчим органам", - наголосила омбудсман.



З Херсонської області також надходть звернення, коли поновлюють зв'язок. Однак мешканці Маріуполя не можуть повідомити про зґвалтування.



"Ми будемо вражені, я думаю, в декілька разів більше після того, як буде звільнений Маріуполь", - зауважила Людмила Денісова.

Нагадаємо, мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

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