Про це інформує у фейсбуці Офіс Генерального прокурора.

Снайперу 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Відомо, що в лютому цього року під час тимчасової окупації села Перемога Броварського району Київської області, рашист поцілив у 53-річного мирного жителя, який повертався додому та був без зброї.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова додає, що вбивця - Олег Ільїн.

Крім того, рашисти не дозволяли забирати тіло загиблого чоловіка.

"Кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку", - пише Ірина Венедіктова.