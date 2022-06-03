Російському снайперу повідомили про підозру у вбивстві мирного мешканця в Броварському районі
Снайперу з так званої миротворчої бригади армії РФ, який вбив пострілом у голову 53-річного місцевого мешканця села Перемога, що на Київщині, повідомили про підозру. Рашисти щонайменше 9 днів не дозволяли односельцям забрати тіло чоловіка, згодом наказали людям поховати пенсіонера у вказаному місці
Про це інформує у фейсбуці Офіс Генерального прокурора.
Снайперу 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Відомо, що в лютому цього року під час тимчасової окупації села Перемога Броварського району Київської області, рашист поцілив у 53-річного мирного жителя, який повертався додому та був без зброї.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова додає, що вбивця - Олег Ільїн.
Крім того, рашисти не дозволяли забирати тіло загиблого чоловіка.
"Кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку", - пише Ірина Венедіктова.
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