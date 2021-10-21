Накопичувальна пенсія: Мінсоцполітики пропонує подвоїти добровільні внески для заохочення українців до участі в новій системі
Міністерство соціальної політики запропонувало не робити обов'язковими страхові внески для населення в рамках впровадження накопичувальних пенсій, але заохочувати це робити через подвоєння їх суми в рамках 1% від заробітної плати
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Мінсоцполітики пропонує не зобов'язувати людей сплачувати внески на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення за власний рахунок, але заохочувати їх це робити через 100% бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати на старті роботи системи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомство зареєструвало законопроєкт №2683-3 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" із урахуванням цих положень.
Відповідно до цього документу, пропонується наступна модель накопичувальних внесків. Обов'язкові внески на індивідуальні рахунки працівника в розмірі 1% сплачуватиме роботодавець за рахунок зниження ЄСВ. Застраховані особи при цьому також сплачуватимуть добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% з власної заробітної плати на умовах автозапису з правом відмови. Люди, які не відмовились від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, отримають від держави додаткові стимулюючі внески в розмірі 1%.
Відтак, всі застраховані особи автоматично стануть учасниками другого рівня пенсійної системи і отримають від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно до свого вибору.
У відомстві також зауважили, що податковий тиск на роботодавців не зросте, оскільки ЄСВ знизиться на розмір накопичувального внеску.
Крім того, людина має право в будь-який момент відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Додаткові стимулюючі внески від держави на індивідуальний рахунок в цьому випадку припиняються. Після відмови залишається право поновити сплату добровільних внесків в будь-який час за власним бажанням з одночасним поновленням сплати стимулюючого внеску від держави.
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