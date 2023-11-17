Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців, - Княжицький

За словами народного депутата, аналіз даних про народжуваність в Україні та українок за кордоном показує, що ситуація дуже серйозна, але вихід із кризи можливий: "Українцям потрібно навчитися любити одне одного".

В Україні демографічна криза чи вже катастрофа? Чи має влада план, як повернути мільйони українців? Що робити нам? Про все це йдеться у фільмі. Також Княжицький вперше озвучує реальну кількість українців в Україні – вона не перевищує 32 мільйони людей. Ще майже 6 млн як в країнах ЄС, 1,3 млн в РФ, до 3 млн в ОРДЛО та 2,5 млн в Криму, 1,2 млн на територіях, що були окуповані після 24 лютого.

"Україна справді переживає демографічні проблеми, викликані десятирічною війною з Росією. Адже воєнна агресія РФ - це війна за демографію. Влада не має цілісного бачення, як вирішувати проблему", - каже політик, та переконує: "Ситуація не безнадійна, і Украіну передчасно "закривати на ключ". Справді, 6 млн українців, які рятуються від війни за кордоном, ще не вирішили, чи їм повертатися. Однак їх треба переконати, що вдома їм буде безпечно, а також буде створено умови для гідного життя, з робочими місцями і належною підтримкою. Вони мають чітко розуміти, якою має бути Україна майбутнього".

Княжицький у фільмі пропонує чіткий план із вирішення демографічної проблеми, апелюючи до досвіду Німеччини, Польщі та Ізраїлю.

У стрічці йдеться про те, які кроки держави потрібні, щоб "демографічна криза не перетворилась на демографічну катастрофу". Зокрема, пропонує створити Міністерство діаспори та Міністерство любові, дітей та сімʼї: "Саме так, адже без любові нам не побудувати успішної України. А Міністерство діаспори має поєднати з Україною всіх українців за кордоном. Потрібно розробити докладну, чітку і всеосяжну державну програму з повернення українців на Батьківщину, аналогічну до тієї, яку успішно реалізував Ізраїль".

Подивитися фільм можна за посиланням.