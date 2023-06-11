Нам відомо, що є точки на лівобережжі Херсонщини, де немає бойових російських підрозділів, - волонтер Гілін
Волонтер Євген Гілін переконаний, що військові повинні надати волонтерам ці точки, щоб вони могли долучитися до евакуації
Про це Євген Гілін розповів у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".
"Поки що знаємо, що літають дрони і військові, з їх допомогою, бачать ситуацію з переміщення російських військ по лівому березі. І туди спрямовують далекобійні артилерійські удари. Нам відомо, що є точки на лівобережжі, які не мають бойових підрозділів. Це ближче до Херсона. Тому що з тих точок здійснюється евакуація Збройними силами. Але глобальної картини, на жаль, не маємо. Повинно бути інформування і відмічання буквально цих точок в яких немає ризику для волонтерів. Це зараз є найважливішим ресурсом, тому що отримуючи цю інформацію, рятувальні підрозділи ДСНС чи волонтерські бригади можуть нарощувати евакуаційну логістику на лівий берег. Ми розуміємо, зараз на лівому березі є ризик. Тому наголошуємо, що повинна бути координація між усіма. На жаль, не знаю чи є обмін інформацією між військовою адміністрацією, ДСНС і ЗСУ. Ми вважаємо, чим швидше ми отримаємо інформацію про безпечні точки лівобережжя, тим більше ми зможемо наростити гуманітарно-евакуаційну логістику".
- Нагадаємо, волонтер Олександр Касторнов розповів про те, як евакуйовував свою родину з лівого берега.
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