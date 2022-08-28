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Головна війна з Росією Намагались схилити до співпраці: Окупанти зґвалтували виховательку, а коли вона звернулась до "поліції" її викрали й вбили, - журналіст Буткевич

Намагались схилити до співпраці: Окупанти зґвалтували виховательку, а коли вона звернулась до "поліції" її викрали й вбили, - журналіст Буткевич

28 серпня, 2022 неділя
23:20
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Російські окупанти за шість місяців зґвалтували десятки жінок у місті Енергодар Запорізької області

Про це повідомив журналіст Богдан Буткевич.

За словами Буткевича, йому вдалось поспілкуватись із жінками, яким вдалось виїхати з окупації. Одна з них розповіла, що в Енергодарі ціла палата міської лікарні виділена під випадки зґвалтувань, оскільки близько третини жінок вагітніють і потребують особливого нагляду.

"Рахунок зґвалтувань в Енергодарі за ці пів року вже йде на десятки, і це тільки ті, хто звертається по допомогу. Набагато більше обирають промовчати й навіть не звертатися до лікарів. Вже не кажучи про скарги до місцевих "правоохоронців"- колаборантів, за таке можуть і вбити. Адже насилля проти жінок підтримується комендатурою та російським командуванням", - пише журналіст.

Він розповів, як в Енергодарі молода вихователька з дитсадка відмовилася співпрацювати з окупантами й незабаром вони її зґвалтували. А коли вона поскаржилася на загарбників у так звану місцеву поліцію, її викрали й незабаром убили.

Журналіст зазначає, що це вчинили начебто не рядові військові, а саме вагнерівці.

  • 22 серпня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що росіяни на окупованих територіях Запоріжжя почали вести мову про створення нового фільтраційного посту. Водночас окупанти запевняють, що створять попередню онлайн-реєстрацію на в’їзд та виїзд для "швидшого проходження черги та для зручності громадян".  При цьому "фільтрація" матиме на меті у першу чергу перевірки українців. За якими саме критеріями – загарбники не кажуть.

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Новини
окупанти
Енергодар
воєнні злочини Росії
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