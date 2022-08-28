Намагались схилити до співпраці: Окупанти зґвалтували виховательку, а коли вона звернулась до "поліції" її викрали й вбили, - журналіст Буткевич

Про це повідомив журналіст Богдан Буткевич.

За словами Буткевича, йому вдалось поспілкуватись із жінками, яким вдалось виїхати з окупації. Одна з них розповіла, що в Енергодарі ціла палата міської лікарні виділена під випадки зґвалтувань, оскільки близько третини жінок вагітніють і потребують особливого нагляду.

"Рахунок зґвалтувань в Енергодарі за ці пів року вже йде на десятки, і це тільки ті, хто звертається по допомогу. Набагато більше обирають промовчати й навіть не звертатися до лікарів. Вже не кажучи про скарги до місцевих "правоохоронців"- колаборантів, за таке можуть і вбити. Адже насилля проти жінок підтримується комендатурою та російським командуванням", - пише журналіст.

Він розповів, як в Енергодарі молода вихователька з дитсадка відмовилася співпрацювати з окупантами й незабаром вони її зґвалтували. А коли вона поскаржилася на загарбників у так звану місцеву поліцію, її викрали й незабаром убили.

Журналіст зазначає, що це вчинили начебто не рядові військові, а саме вагнерівці.

22 серпня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що росіяни на окупованих територіях Запоріжжя почали вести мову про створення нового фільтраційного посту. Водночас окупанти запевняють, що створять попередню онлайн-реєстрацію на в’їзд та виїзд для "швидшого проходження черги та для зручності громадян". При цьому "фільтрація" матиме на меті у першу чергу перевірки українців. За якими саме критеріями – загарбники не кажуть.

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