На Запоріжжі окупанти планують створити новий фільтраційний пост, - мер Енергодара
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що росіяни на окупованих територіях Запоріжжя почали вести мову про створення нового фільтраційного посту
Про це міський голова інформує в телеграмі.
За його даними, на російських пропагандистських каналах так званий голова адміністрації Запорізької області, призначений окупантами, анонсував створення фільтраційного посту у Василівці.
Орлов зазначив, що саме через Василівку їдуть мешканці тимчасово окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території.
"Уже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки - Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - розповів мер.
Водночас окупанти запевняють, що створять попередню онлайн-реєстрацію на в’їзд та виїзд для "швидшого проходження черги та для зручності громадян". При цьому "фільтрація" матиме на меті у першу чергу перевірки українців. За якими саме критеріями – загарбники не кажуть.
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