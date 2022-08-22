Про це міський голова інформує в телеграмі.

За його даними, на російських пропагандистських каналах так званий голова адміністрації Запорізької області, призначений окупантами, анонсував створення фільтраційного посту у Василівці.

Орлов зазначив, що саме через Василівку їдуть мешканці тимчасово окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території.

"Уже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки - Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - розповів мер.

Водночас окупанти запевняють, що створять попередню онлайн-реєстрацію на в’їзд та виїзд для "швидшого проходження черги та для зручності громадян". При цьому "фільтрація" матиме на меті у першу чергу перевірки українців. За якими саме критеріями – загарбники не кажуть.