Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у псевдоправоохоронному органі – так званій "Народній міліції м. Ізюм".

У жовтні 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині.