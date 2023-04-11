Намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця під час окупації Ізюма: до 12 років за ґратами засуджено "народного міліціонера"
До 12 років за ґратами засуджено "народного міліціонера", який намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця під час окупації м. Ізюм
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у дописі.
Зазначається, що йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "поліцейського патрульно-постової служби" у псевдоправоохоронному органі – так званій "Народній міліції м. Ізюм".
У жовтні 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині.
- 22 лютого повідомлялося, що Генпрокуратура ідентифікувала вже 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі.
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