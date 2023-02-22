Генпрокуратура ідентифікувала вже 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.

Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.