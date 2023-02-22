Генпрокуратура ідентифікувала вже 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі
Під час окупації в Бучанському районі Київської області російська армія скоїла понад 9000 воєнних злочинів
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За словами генпрокурора Андрія Костіна, під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.
Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.
- 1 лютого до України з візитом прибули президент Австрії Александер ван дер Беллен та віцеспікерка німецького бундестагу Катрін Герінг-Екардт. Вони побували у Бучі і закликали притягти РФ д відповідальності за злочини.
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