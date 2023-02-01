До України прибули президент Австрії та віцеспікерка бундестагу Німеччини
1 лютого до України з візитом прибули президент Австрії Александер ван дер Беллен та віцеспікерка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт
Ван дер Беллен повідомив про це у twitter.
"Приїхав до Києва. Після майже року війни про Україну не забуто. Разом із президентом Зеленським та мужнім народом України – ми виступаємо за європейські цінності", - написав ван дер Беллен, який опублікував фото з київського залізничного вокзалу.
Світлину поруч з потягом оприлюднила й Герінг-Екард.
"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла б отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місці", - написала віцеспікерка бундестагу.
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