До України прибули президент Австрії та віцеспікерка бундестагу Німеччини

Ван дер Беллен повідомив про це у twitter.

"Приїхав до Києва. Після майже року війни про Україну не забуто. Разом із президентом Зеленським та мужнім народом України – ми виступаємо за європейські цінності", - написав ван дер Беллен, який опублікував фото з київського залізничного вокзалу.

Світлину поруч з потягом оприлюднила й Герінг-Екард.

"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла б отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місці", - написала віцеспікерка бундестагу.

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