Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"ПВК Вагнера в гонитві за сенсаціями далеко висунулися на північ від Бахмута. Намагаючись оточити Бахмутський гарнізон, вони самі можуть потрапити в оточення. Це прогнозує й Пригожин. Він каже, що має оголені фланги в районі прориву на півночі Бахмута, спільні фланги наступу армії РФ також оголені. Район Білогорівки може стати плацдармом для виконання наступальних дій з боку ЗСУ, що призведе до відсікання та оточення Попаснянського угруповання ПВК Вагнера. Зрозуміло, що в цьому котлі вони не залишаться і будуть відходити", - підкреслив Світан.

Військовий експерт також додав, що Бахмут втратив для росіян стратегічне значення.

"Пригожин вже попереджає, що відходитиме, а його відступ зруйнує лінію фронту на півночі Донеччини. Росіянам не дуже важлива ця ділянка фронту, оскільки вона не стратегічна для них. Ця ділянка для РФ втратила стратегічне значення після того, як ЗСУ звільнили Ізюм і вибили росіян з Ізюмського котла. Нависання ворога з півночі, північного сходу над Слов'янськом вже немає. Росіянам взагалі немає сенсу боротися за Бахмут. Це була південна клішня, принаймні, вони намагалися здійснити цю операцію. Як тільки почнеться рух наших військ з району Білогорівки у бік Лисичанська, тоді вагнерівцям настане кінець", - зазначив Світан.