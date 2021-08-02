Напад на танцівника балету Дорофеєвої: ДБР затримало підозрюваного співробітника УДО

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

Слідчі встановили, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок потерпілого, штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив.



Нападник вдарив юнака в обличчя та спричинив тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.



Читайте також: У Києві побили танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої: нападник виявився працівником УДО

Співробітника УДО затримано, його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі допитані свідки, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії.