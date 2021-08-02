Напад на танцівника балету Дорофеєвої: ДБР затримало підозрюваного співробітника УДО
Слідчі ДБР повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони, який напередодні побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофеєвої
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань
Слідчі встановили, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок потерпілого, штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив.
Нападник вдарив юнака в обличчя та спричинив тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.
Читайте також: У Києві побили танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої: нападник виявився працівником УДО
Співробітника УДО затримано, його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.
Йому загрожує до 8 років тюрми.
Наразі допитані свідки, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе