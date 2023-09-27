"Нападуть за 5-10 років": експерт Цибулько про заяву Лаврова щодо визнання територіальної цілісності України

Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

"Росії зараз дуже важлива пауза. Що означає заява країни-агресора про готовність визнати територіальну цілісність України? Це затягування довготермінових переговорів із відведенням окупаційних військ на тих територіях, які вони зараз контролюють", - каже експерт.

Він вважає, що укладати двосторонні угоди між державами немає сенсу.

"Справа в тому, що Росія обдурить. Великий міждержавний договір РФ порушила ще в 2008 р., коли з території України був піднятий Чорноморський флот. В цій угоді є пункт про невикористання територій один одного в агресії проти третіх країн. Росія постійно порушує всі угоди. Тому ми зараз не можемо вести з РФ жодних перемовин", - пояснив Володимир Цибулько.

За його словами, Лавров зондував ситуацію на предмет того, щоб світ відмовився переслідувати військових злочинців, а репарації мали лише символічний характер.

"Фактично мова йде про те, що вони залишають Україну, але зберігається нацистський режим і коли ми його "консервуємо", РФ через років 5,7,10 нападе", - резюмував Цибулько.