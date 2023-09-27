"Нападуть за 5-10 років": експерт Цибулько про заяву Лаврова щодо визнання територіальної цілісності України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявою щодо визнання територіальної цілісності України хотів донести, що РФ готова залишити всі території України, включаючи Крим. Але за 5-10 років Росія знову нападе
Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".
"Росії зараз дуже важлива пауза. Що означає заява країни-агресора про готовність визнати територіальну цілісність України? Це затягування довготермінових переговорів із відведенням окупаційних військ на тих територіях, які вони зараз контролюють", - каже експерт.
Він вважає, що укладати двосторонні угоди між державами немає сенсу.
"Справа в тому, що Росія обдурить. Великий міждержавний договір РФ порушила ще в 2008 р., коли з території України був піднятий Чорноморський флот. В цій угоді є пункт про невикористання територій один одного в агресії проти третіх країн. Росія постійно порушує всі угоди. Тому ми зараз не можемо вести з РФ жодних перемовин", - пояснив Володимир Цибулько.
За його словами, Лавров зондував ситуацію на предмет того, щоб світ відмовився переслідувати військових злочинців, а репарації мали лише символічний характер.
"Фактично мова йде про те, що вони залишають Україну, але зберігається нацистський режим і коли ми його "консервуємо", РФ через років 5,7,10 нападе", - резюмував Цибулько.
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Нагадаємо, 23 вересня, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російські терористи нібито готові до переговорів стосовно України.
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