Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
У суботу, 23 вересня, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російські терористи нібито готові до переговорів стосовно України
Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА-Новости".
Сергій Лавров зробив відповідну заяву на Генасамблеї ООН. За словами глави МЗС терористів, Росія готова до перемовин стосовно України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.
"Зараз, коли нам говорять про переговори, Путін коментував це. Він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів. Але жодних пропозицій стосовно припинення вогню ми не розглядатимемо. Один раз ми вже розглянули, але ви нас обманули", - каже представник терористів.
Голова російського МЗС також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче серйозно показати розуміння війни в Україні.
"Раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою", - заявив Сергій Лавров.
- 20 вересня Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН та підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими.
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