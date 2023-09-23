Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА-Новости".

Сергій Лавров зробив відповідну заяву на Генасамблеї ООН. За словами глави МЗС терористів, Росія готова до перемовин стосовно України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.

"Зараз, коли нам говорять про переговори, Путін коментував це. Він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів. Але жодних пропозицій стосовно припинення вогню ми не розглядатимемо. Один раз ми вже розглянули, але ви нас обманули", - каже представник терористів.

Голова російського МЗС також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче серйозно показати розуміння війни в Україні.

"Раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою", - заявив Сергій Лавров.