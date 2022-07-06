Напередодні міжнародного фестивалю ЕХІТ сербський Новий Сад розписали літерами Z
До міжнародного фестивалю ЕХІТ сербський Новий Сад підійшов розписаний літерами Z - символом російської агресії проти України. Запланованого виступу Kalush Orchestra на фестивалі не буде
Про це повідомило Радіо Свобода
У сербському місті Новий Сад перед початком традиційного міжнародного фестивалю ЕХІТ (де мав цього разу - як переможець "Євробачення 2022" - виступити й український гурт Kalush Orchestra) з’явилися кілька тисяч написів з літерою Z - символом російської агресії проти України. Цим символом розписаний міст, що веде до фортеці, де має відбутися фестиваль, набережна, будинки і навіть контейнери для сміття. Місцева влада та поліція появу цих написів коментувати відмовилася.
Як розповіло "Радіо Свобода", у середу організатори фестивалю без жодних додаткових пояснень повідомили Kalush Orchestra, що їхній виступ скасовується. Фестиваль ЕХІТ уперше організували 2000-го року як протест проти режиму колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Згодом дійство стало міжнародним. У ньому брали участь численні європейські естрадні зірки.
Цього року фестиваль відбудеться 7-11 липня. У ньому візьмуть участь десятки співаків і груп з 20 країн.
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