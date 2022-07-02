Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти РФ

Про це повідомило посольство України в Сербії у фейсбуці.

Посол закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти Росії, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для об'єднаної Європи.

Зазначається, що посол України взяв участь у відкритті конференції "Місце Сербії в євроатлантичній спільноті" разом із президентом Національної асамблеї Сербії Івіцею Дачичем і президентом Євроатлантичної ради Сербії Драганом Чормазом. Конференція відбулась у парламенті країни.

У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

"Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії", - підкреслюється у повідомлені.

Толкач також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН, яка засуджує російську агресію проти України, а також за гостинність щодо громадян України, які знайшли прихисток у Сербії.

24 червня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулин заявив, що з огляду на результати останнього саміту Європейського Союзу передумовою для початку переговорів про вступ стала війна на території держави, яка хоче в ЄС. На його думку, Київ "пропустив десятиліття тиску, шантажу та бюрократії".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb