Напередодні свят Швеція посилить карантинні обмеження для туристів
Від 28 грудня через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у Швеції набудуть чинності нові правила в'їзду для іноземців
Про це пише The Local.
Згідно з новими правилами, навіть вакциновані туристи повинні будуть надавати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття до Швеції.
Ця вимога стосується дорослих і дітей віком від 12 років, незалежно від того, прибувають вони зі скандинавських країн, держав-членів ЄС або Європейської економічної зони.
За словами прем'єр-міністерки Магдалени Андерссон, іноземці, які живуть у Швеції, та громадяни країни не муситимуть показувати негативний тест на коронавірус при в'зді.
На пресконференції 21 грудня, коли шведський уряд уперше повідомив про наміри запровадити обов'язковий негативний тест для в'їзду до країни, Магдалена Андерссон зауважила, що вимагатимуть ПЛР-тест замість тесту на антиген.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Швеція посилить карантин та обмежить сполучення із сусідніми країнами через спалах COVID-19.
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