Швеція посилить карантин та обмежить сполучення із сусідніми країнами через спалах COVID-19
Через зростання кількості захворювань на COVID-19 та побоювання нового штаму "Омікрон" уряд Швеції посилить карантинні обмеження у країні
Про це повідомляє Reuters.
"Новий варіант вірусу "Омікрон" ускладнює прогнозування розвитку подій. У Швеції ми знаходимося у відносно кращому становищі, але навіть тут інфекції та навантаження на систему охорони здоров’я збільшуються", - сказала міністерка охорони здоров'я Швеції Лена Галлендгрен.
21 грудня набудуть чинності правила, які обмежать сполучення із сусідніми країнами Північної Європи. Відтепер, щоб потрапити до Швеції у громадян цих держав вимагатимуть COVID-сертифікати. Раніше ці країни залишались єдиними, з якими не було обмежень у сполученні.
Влада Швеції також попереджає, що з наступного тижня будуть запроваджені більш жорсткі карантинні обмеження всередині країни.
У четвер, 16 грудня, у Швеції повідомили про 4022 нових випадки коронавірусу за добу. Із населенням близько 10 мільйонів понад 500 пацієнтів потребують лікування від COVID-19, 79 з них знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.
"У нас зростає кількість випадків, і це також призвело до дещо більшого навантаження на охорону здоров'я", - сказала представниця Агентства охорони здоров'я Брітта Бьоркхольм.
У Швеції підтверджено 84 випадки захворювання на штам "Омікрон", однак Бьоркхольм каже, що варто очікувати зростання кількості випадків захворювань на цей штам.
- Як повідомлялося раніше, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань прогнозують, що до січня-лютого "Омікрон" стане домінантними варіантом коронавірусу.
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