За кілька тижнів "Омікрон" стане головним штамом коронавірусу в Європі, - ЦКЗ ЄС

Про це пишуть на сайті ЦКЗ ЄС.



Таку заяву організація опублікувала 15 грудня.



У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань зазначають, що, хоча перші випадки "Омікрону" були пов'язані з подорожами, зараз усе більше інфікувань фіксують у країнах ЄС, і протягом наступних двох місяців слід очікувати зростання кількості хворих на цей варіант коронавірусу.



Крім того, організація закликала посилити карантинні обмеження, які мають сповільнити поширення штаму й дозволять країнам виграти час для проведення вакцинації.



У ЦКЗ ЄС повідомляють, що найпоширенішим варіантом коронавірусу залишається "Дельта", однак прогнозують, що на початку 2022 року домінантним стане "Омікрон".



Також Європейський центр із профілактики та контролю захворювань наголошує на необхідності збільшення потенціалу охорони здоров'я для боротьби з очікуваною вищою захворюваністю.

ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.

Дослідники з США припускають, що вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ, можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести бустерні дози.

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