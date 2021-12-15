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Вакцини від коронавірусу можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести третю дозу, - дослідження

15 грудня, 2021 середа
17:46
Світ вакцина

Дослідники з США припускають, що вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ, можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести бустерні дози

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням, усі три дозволені в США вакцини проти COVID-19 (Moderna, Johnson & Johnson та Pfizer/BioNTech) значно менше захищають від нещодавно виявленого штаму "Омікрон", але бустерна доза, ймовірно, відновлює захист.

У лабораторному дослідженні, проведеному Массачусетською лікарнею загального профілю, Гарвардом та Массачусетським технологічним інститутом, перевіряли кров людей, які отримували вакцини проти псевдовірусу, який нагадує "Омікрон".

Антитіла усіх трьох вакцин показали рівень нейтралізації "Омікрону" від "низького до відсутнього". Проте кров тих, хто нещодавно отримав додаткову бустерну дозу, продемонструвала нейтралізацію цього варіанту.

Видання зазначає, що дослідження ще не перевірене експертами.

Минулого тижня BioNTech і Pfizer заявили, що три дози їхньої вакцини змогли нейтралізувати штам "Омікрон" в лабораторних дослідженнях.

Moderna та J&J ще не оприлюднили жодних власних даних про ефективність своїх вакцин проти нового варіанту.

  • ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" виявили вже у 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.

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