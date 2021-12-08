Компанія Pfizer заявила, що три дози її вакцини нейтралізують штам "Омікрон"
Фармацевтична компанія Pfizer стверджує, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти нового штаму "Омікрон" за умови введення трьох доз
Про йдеться у заяві на сайті компанії.
Лабораторне дослідження, проведене виробниками вакцини, показало, що препарат ефективний для запобігання COVID-19, включно зі штамом "Омікрон", якщо його вводили тричі.
Проте у Pfizer попередили, що штам "Омікрон", ймовірно, недостатньо нейтралізується після введення двох доз.
Компанія продовжує розробку спеціальної вакцини від "Омікрону" і очікують, що вона буде доступна з березня.
Нове дослідження провели після того, як десятки країн повторно ввели прикордонні обмеження у відповідь на поширення нового штаму коронавірусу.
Станом на середу, 8 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 57 країнах.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антитіла після введення вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти COVID-штаму "Омікрон".
- 8 грудня дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".
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