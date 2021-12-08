Антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти COVID-штаму "Омікрон", - дослідження

Про це повідомляє Sky News.



Це попередні дані дослідження, тому що вакцину тестували на крові 12 пацієнтів з Південної Африки.



"Незважаючи на те, що його здатність уникати вакцинних антитіл - значна, вона не повна, і це хороші новини", - сказав професор, вірусолог Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров’я Алекс Сігал.



За результатами дослідження вчені встановили, що антитіла від вакцинації препаратом Pfizer можуть бути у 40 разів менш ефективними проти штаму "Омікрон".



Дослідження також показало, що антитіла вакцинованих людей, а також природно інфікованих COVID-19, були значно ефективнішими проти штаму "Омікрон". Це може свідчити, що бустери здатні принести значну користь.

Нагадаємо, 23 листопада 2021 Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу на 2022-2023 роки. Фармацевтична компанія поставлятиме 25 млн доз вакцини щорічно.

8 грудня дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".