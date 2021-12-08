Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон"

Знімок оприлюднили на сайті університету 8 грудня.

Таку світлину дослідники зробили за допомогою електронного мікроскопа.

Зазначається, що на лівій частині зображення - при малому збільшенні - пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частки.

У свою чергу, праворуч - мікрофотографія з великим збільшенням. Вона показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.







За даними ВООЗ, станом на суботу, 4 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 38 країнах.

6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження. Також "Омікрон" виявили в Хорватії.

Станом на 7 грудня випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 57 країнах.

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