Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон"
Учені Університету Гонконгу опублікували перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон"
Знімок оприлюднили на сайті університету 8 грудня.
Таку світлину дослідники зробили за допомогою електронного мікроскопа.
Зазначається, що на лівій частині зображення - при малому збільшенні - пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частки.
У свою чергу, праворуч - мікрофотографія з великим збільшенням. Вона показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.
- За даними ВООЗ, станом на суботу, 4 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 38 країнах.
- 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження. Також "Омікрон" виявили в Хорватії.
- Станом на 7 грудня випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 57 країнах.
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