Хорватія підтвердила перші два випадки зараження штамом "Омікрон"

Про двох заражених штамом "Омікрон" повідомив Державний інститут охорони здоров'я Хорватії, передає Reuters.



"Ми не впевнені щодо джерела інфекції, оскільки жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва", - заявив Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.



Зазначається, що інфіковані були на діловій зустрічі з гостями з-за кордону.

Нагадаємо, 6 грудня Румунія також зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження.

За даними ВООЗ, станом на суботу, 4 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 38 країнах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb