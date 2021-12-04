Новий штам COVID-19 "Омікрон" виявлено у 38 країнах, - ВООЗ
Новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 38 країнах світу
Про це заявила технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я з COVID-19 Марія ван Керхове, повідомляє CNBC.
За її словами, підтверджені випадки інфікування новим небезпечним штамом зафіксовано у 38 країнах.
"Ми справді бачимо зростаючі темпи, ми бачимо, як зростає кількість виявлених випадків. У нас є повідомлення про "Омікрон" у 38 країнах світу, шести регіонах ВООЗ", – сказала ван Керхове.
Виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян, додав, що в організації намагаються зрозуміти, чи справді "Омікрон" заразніший за штам "Дельта".
"Очевидно, що вірус справді передається ефективно. Ми бачили таке раніше з "Дельтою", - сказав Раян.
- Нагадаємо, 30 листопада ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.
- Станом на 1 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу.
- США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".
- 2 грудня, Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе