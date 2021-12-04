Новий штам COVID-19 "Омікрон" виявлено у 38 країнах, - ВООЗ

Про це заявила технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я з COVID-19 Марія ван Керхове, повідомляє CNBC.

За її словами, підтверджені випадки інфікування новим небезпечним штамом зафіксовано у 38 країнах.

"Ми справді бачимо зростаючі темпи, ми бачимо, як зростає кількість виявлених випадків. У нас є повідомлення про "Омікрон" у 38 країнах світу, шести регіонах ВООЗ", – сказала ван Керхове.

Виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян, додав, що в організації намагаються зрозуміти, чи справді "Омікрон" заразніший за штам "Дельта".

"Очевидно, що вірус справді передається ефективно. Ми бачили таке раніше з "Дельтою", - сказав Раян.

Нагадаємо, 30 листопада ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

Станом на 1 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу.

США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".

2 грудня, Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон"

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