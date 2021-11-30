ВООЗ назвала високим ризик глобального поширення штаму Омікрон

Про це повідомляє BBC.



Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус попередив, що новий штам COVID-19 може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.



Також Гебреїсус закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до забезпечення рівномірного доступу до вакцин у бідніших країнах.



Новий штам вперше виявили у Південній Африці. Перші дані досліджень свідчать про вищий ризик повторного зараження.



"Штам "Омікрон" має безпрецедентну кількість мутацій шипоподібних білків, деякі з яких викликають занепокоєння через їхній можливий вплив на перебіг пандемії", - заявили у ВООЗ.



Гебреїсус наголосив, що вчені з усього світу працюють над тим, щоб з’ясувати, чи несе новий штам вищий ризик зараження та як він реагує на вакцини.



Очільник ВООЗ додав, що смертельних випадків від зараження Омікроном станом на 29 листопада не зареєстровано.

Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

У Франції на зараження новим штамом перевіряють вісьмох людей. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb