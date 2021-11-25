Науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам: має 32 мутації
Британські вчені виявили новий штам коронавірусу, який ще більш небезпечний за попередні
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами британських науковців, цей варіант коронавірусу походить з Ботсвани.
Зараз зафіксовано 10 випадків зараження цим COVID-штамом у трьох країнах: три - у Ботсвані, шість - у Південній Африці й один - у Ґонконзі.
Учені зазначають, що він містить 32 мутації, є дуже заразним і стійким до вакцин, а також має більше змін у шиповому білку, ніж інші штами.
Том Пікок, вірусолог із Імперського коледжу Лондону, назвав мутації "жахливими", а новий штам - "гіршим за всі".
Однак інші вчені заявили, що така кількість мутацій може зробити штам нестабільним і запобігти його швидкому поширенню.
- Нагадаємо, ВООЗ закликала країни Європи ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
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